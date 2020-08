Mass Effect Trilogy Remastered, spunta un nuovo periodo di uscita piuttosto vicino

Mass Effect Trilogy Remastered è ancora protagonista di voci di corridoio, questa volta riguardanti un periodo di uscita piuttosto vicino, ovvero il mese di ottobre 2020, anche se il gioco potrebbe andare incontro a un ulteriore ritardo a causa dell'emergenza coronavirus che potrebbe sconvolgere un po' i piani di Electronic Arts.

L'idea di un prossimo arrivo in autunno di Mass Effect Trilogy Remastered viene rafforzata dal solito Jeff Grubb, giornalista di VentureBeat che ultimamente popola le pagine di siti e riviste in qualità di insider a tutto campo, anche se a dire il vero l'affidabilità è ancora da dimostrare in pieno. Tuttavia, diverse informazioni sono risultate finora azzeccate, dunque prendiamo in considerazione anche questa.

Durante una recente puntata del podcast GamesBeat Decides, Grubb ha detto piuttosto chiaramente di aver visto prove riguardanti lo sviluppo di Mass Effect Trilogy Remastered, ovvero una versione rimasterizzata, sebbene non sia chiaro a che livello, dell'originale trilogia fantascientifica di BioWare, un prodotto che molti utenti aspetterebbero da tempo.

Secondo Grubb l'uscita della raccolta rimasterizzata sarebbe programmata per inizio ottobre 2020, ma i piani potrebbero essere modificati dall'emergenza Coronavirus che potrebbe spostare più in là l'uscita, segnando dunque un posticipo per il lancio di Mass Effect Trilogy.

È da un po' ormai che si parla di questa rimasterizzazione, con l'uscita dell'art book il cui tempismo rafforza le voci sulla Remaster e il piano di lanciare un nuovo remaster in uscita entro marzo 2021 da parte di Electronic Arts che ha fatto pensare proprio a Mass Effect. Tuttavia, al momento non c'è ancora nulla di ufficiale sull'esistenza di questo progetto.