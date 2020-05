Electronic Arts ha un nuovo remaster in uscita entro marzo 2021, è Mass Effect?

Electronic Arts a quanto pare ha un nuovo remaster in sviluppo e con in uscita entro marzo 2021, riportato all'interno dei piani per l'attuale anno fiscale della compagnia, che secondo molti potrebbe essere una riedizione in versione migliorata di Mass Effect o dell'intera trilogia.

Nei documenti finanziari di EA, dai quali è emersa peraltro la conferma di FIFA 21 e vari giochi EA non annunciati in arrivo, compare infatti anche un misterioso "EA HD Title", che sembrerebbe indicare un remaster di qualche tipo, considerando che anche tempo fa gli executive della compagnia avevano parlato di "emozionanti remaster di grandi successi" previsti per l'anno fiscale 2021, che termina appunto a marzo 2021.

Per tale periodo sembra dunque esserci un nuovo remaster di un gioco particolarmente famoso e apprezzato da parte di Electronic Arts. Le possibilità sono parecchie, ma il fatto che si tratti di un remaster ci porta ad escludere ovviamente i titoli a cadenza periodica come gli sportivi o la serie Battlefield.

Quello che rimane fuori sono dunque giochi di tipo diverso e più tradizionale, come le produzioni BioWare: tra queste c'è Mass Effect che potrebbe adattarsi bene a un'operazione di remaster, peraltro piuttosto richiesta dalla community.

Tuttavia, non è l'unica possibilità: tra i candidati potremmo menzionare anche Dead Space, che si presterebbe in effetti molto bene a una riedizione di questo tipo e verrebbe sicuramente ben accolto, anche se tutto dipende comunque dalle prospettive di vendita che EA ha calcolato per un'operazione del genere.

In ogni caso, attendiamo di scoprire di cosa si tratti: considerando che l'uscita dovrebbe essere prevista entro marzo 2021 la sua presentazione dovrebbe avvenire nel corso dei prossimi mesi, dunque probabilmente all'interno di uno degli eventi previsti in questa sostanziosa primavera/estate videoludica, tra i quali ovviamente l'EA Play Live confermato per giugno.