Inside Xbox, uno dei conduttori invita alla calma: contenete le aspettative, è solo l'inizio

L'Inside Xbox di domani, 7 maggio, è ovviamente diventato in breve uno degli eventi più attesi di questo periodo, perché conterrà un primo assaggio di next gen con alcune presentazioni riguardanti Xbox Series X, ma spunta anche un invito alla calma e al fatto di contenere le aspettative da parte di uno dei conduttori della trasmissione.

Rispondendo direttamente ad Aaron Greenberg di Microsoft, o meglio rimarcando alcuni aspetti dell'intervento dell'executive Xbox, Rukari Austin, che ha svolto diverse volte il ruolo di co-conduttore della trasmissione Inside Xbox, ha riferito di mantenere le aspettative sotto controllo, perché si tratta solo dell'inizio.

"Le aspettative, tenetele sotto controllo. Non tireremo fuori TUTTO quello che abbiamo in serbo, perché sarebbe troppo facile. Siamo solo all'inizio di una serie di eventi con tante informazioni", si legge nel tweet pubblicato da Austin.

Non si tratta propriamente di un membro di Microsoft, per quanto ne sappiamo, e non sappiamo se sarà effettivamente presente all'evento di domani, ma è certamente persona informata dei fatti, vista la sua presenza praticamente fissa nelle puntate precedenti, tanto che il personaggio è noto a tutti coloro che hanno seguito in passato l'Inside Xbox.

L'invito alla calma da parte di Austin è arrivato probabilmente per tenere a freno le voci di corridoio più sfrenate, tra la lista dei giochi probabilmente troppo ricca emersa nelle ore scorse e supposizioni un po' troppo ardite. Il rischio è che l'aspettativa diventi talmente alta da trasformarsi in delusione, visto che questo evento è considerato solo l'inizio della cavalcata di Microsoft prevista in questo periodo.

D'altra parte, con un evento al mese fino al lancio di Xbox Series X previsto a partire da domani, è chiaro che le informazioni e gli annunci saranno più distribuiti in un arco di tempo lungo, dunque se i contenuti sono comunque molti andranno ripartiti tra più appuntamenti.

Ricordiamo a questo proposito che l'Inside Xbox di domani sarà incentrato su alcune produzioni third party per Xbox Series X, mentre le esclusive first party provenienti da Xbox Game Studios verranno presentate a luglio e a giugno ci sarà un'altra presentazione probabilmente più incentrata su hardware e servizi.