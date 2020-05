Summer Game Fest: un nuovo gioco misterioso verrà svelato il 12 maggio

Summer Game Fest, la serie di eventi previsti per il periodo primavera/estate 2020 organizzata da Geoff Keighley, entra nel vivo con Inside Xbox e anche un nuovo annuncio previsto per il 12 maggio e relativo alla presentazione in anteprima di un gioco ancora misterioso.

Non ci sono informazioni precise su cosa possa essere il soggetto di questo evento, ma sul sito ufficiale della Summer Game Fest il programma è stato aggiornato e riporta, oltre all'Inside Xbox di domani, 7 maggio 2020, anche un evento chiamato "Sunrise #1" fissato per il 12 maggio alle ore 18:00 italiane.

La descrizione dell'evento riporta "Unitevi a Geoff Keighley per la presentazione di un gioco a sorpresa", nient'altro. Potrebbe essere veramente qualunque cosa a questo punto e come supposizioni valgono probabilmente quelle che abbiamo fatto finora per i possibili titoli da presentare all'Inside Xbox.

Considerando anche le recenti voci di corridoio, nelle ultime ore abbiamo parlato di un possibile Batman: Arkham, oppure del vociferato RPG di Harry Potter che sembrava potesse essere presentato a maggio. In ogni caso, è difficile fare previsioni al momento e del resto manca così poco che merita semplicemente attendere.

Dopo l'Inside Xbox di domani pomeriggio, dunque, il prossimo appuntamento della Summer Game Fest è fissato per martedì 12 maggio con una presentazione a sorpresa di un gioco ancora sconosciuto, il tutto alle ore 18:00 italiane, ovviamente seguiremo l'evento.

Ricordiamo che la Summer Game Fest è una serie di eventi online sui videogiochi, organizzati da Geoff Keighley, responsabile dei celebri The Game Awards, destinata a rimpiazzare l'E3 2020 cancellato insieme ad altre iniziative come la Summer of Gaming, evento digitale estivo di IGN.