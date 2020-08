Wonder Boy: Asha in Monster World, il primo trailer ufficiale presenta il ritorno di un classico

Wonder Boy: Asha in Monster World si mostra nel suo primo trailer ufficiale, che potete vedere qui sopra e illustra per la prima volta il gioco in movimento con un montaggio di vare sezioni di gameplay per questo nuovo capitolo che si ricollega direttamente alla serie classica.

Wonder Boy: Asha in Monster World è stato annunciato per PS4 e Nintendo Switch qualche giorno fa e si presenta come un ritorno alle origini, non solo per quanto riguarda storia, personaggi, ambientazione e struttura ma anche nella stessa composizione del team di sviluppo, che punta a proporre una vera e propria continuazione del Monster World 4 uscito originariamente nel 1994.

Il gioco è infatti sviluppato da ININ Games ma con l'apporto dei creatori originali della serie: l'autore Ryuichi Nishizawa è infatti tornato a dirigere il progetto, insieme anche al compositore Shinichi Sakamoto, autore delle colonne sonore dei vecchi capitoli, al character designer Maki Oozora e al creative manager Takanori Kurihara, cosa che dovrebbe garantire una notevole adesione allo stile originale.

Wonder Boy: Asha in Monster World ripropone la stessa protagonista del quarto capitolo e anche la medesima impostazione in stile action adventure platform, ma come possiamo vedere la grafica è costruita in 3D per ricreare l'effetto 2D dell'originale, ovvero secondo la tipica impostazione "2,5D" di molti dei titoli di questo tipo.

In questo si differenzia dunque dal precedente Wonder Boy: The Dragon's Trap di DotEmu, che faceva invece un gran lavoro di reinterpretazione dell'originale ridisegnando completamente la grafica in 2D, staremo dunque a vedere quale sarà l'approccio migliore tra i due.