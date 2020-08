World of Warcraft Shadowlands: l'SSD è indispensabile, secondo i nuovi requisiti hardware

World of Warcraft: Shadowlands richiede necessariamente l'uso dell'SSD per poter funzionare, in base a quanto riferito nei nuovi requisiti hardware diffusi da Blizzard per la prossima espansione del MMORPG più famoso del mondo.

La cosa rappresenta un passo evolutivo molto importante nel mondo dei PC: sebbene gli SSD siano ormai diffusi da molto tempo, questi non sono mai risultati necessari, nel senso che non rientravano come elemento indispensabile già nei requisiti minimi per poter far funzionare i giochi.

Il drive a stato solido è invece ora presente sia nei requisiti minimi che nei raccomandati di World of Warcraft: Shadowlands, insieme ai 100 GB di spazio disponibile richiesto per poter installare l'espansione. La medesima richiesta non era presente per l'espansione precedente, ovvero Battle for Azeroth, che rimaneva ancorata all'hard disk meccanico (possibilmente a 7200 RPM) per poter funzionare.

La nuova richiesta potrebbe associarsi al cambio dell'engine effettuato da Blizzard con Shadowlands, oltre al passaggio alle DirectX 12, che dovrebbero garantire performance superiori. Tuttavia, mentre la richiesta minima per quanto riguarda le GPU non è cambiata eccessivamente dall'espansione precedente, il passaggio all'SSD ha l'aspetto di uno stacco netto con il passato.

Vedremo probabilmente sempre più giochi richiedere questo cambio verso la memoria a stato solido, un requisito che diverrà sempre più diffuso anche grazie al passaggio a questo tipo di hard disk effettuato da PS5 e Xbox Series X, che spingeranno il minimo comune denominatore verso l'SSD come base comune da tenere in considerazione per gli sviluppatori.

Nel frattempo, abbiamo visto due trailer e una data di uscita all'ONL per World of Warcraft: Shadowlands, di cui potete sapere di più leggendo l'anteprima sritta a luglio da Christian Colli.

Vediamo dunque i requisiti hardware per World of Warcraft: Shadowlands:

Requisiti minimi