Turrican Anthology, l’anteprima

Prima di maledire il cielo e la terra, vediamo un po' di dati grezzi. Durante la Opening Night Live della Gamescom 2020 è stata annunciata la Turrican Anthology per PS4 e Nintendo Switch, una raccolta dei Turrican usciti sui sistemi a 16-bit (i sistemi a 8-bit sono stati completamente ignorati), divisa in due volumi, entrambi acquistabili soltanto dal negozio ufficiale dell'editore Strictly Limited Games per un minimo di 34,99€ l'uno, se non consideriamo le edizioni per collezionisti da 99€ e 199€ (che comprendono però entrambi i volumi).

Nostalgia canaglia

Non notate niente di strano? Ve lo spieghiamo noi. Le versioni 16-bit di Turrican sono uscite su tre piattaforme differenti: Amiga, Super Nintendo e Mega Drive. Il pubblico potenziale di questa raccolta non è il giocatore moderno, ma il vecchio nostalgico che quando legge la parola Turrican ha immediatamente un infarto miocardico, che però non gli impedisce di premere il tasto "compra".

Ora, è probabile che in origine il suddetto uomo ultrasensibile abbia giocato i Turrican su di una singola piattaforma e non su tutte. Con il tempo può aver recuperato (ad esempio tramite emulazione), ma il suo debole cuore sarà sicuramente legato a una delle tre macchine, quindi perché dividere i giochi in modo tale che per avere tutti i Turrican usciti su un singolo hardware da gioco si debbano acquistare entrambi i volumi? Perché le versioni Director's Cut, con i nuovi contenuti (di cui non si sa ancora nulla), sono state divise? La risposta è nella domanda, in questo caso, e non è proprio positiva.

Altro problemuccio: stiamo parlando di giochi di trent'anni fa. Chi scrive ama Turrican e il suo spettacolare mix di piattaforme e sparatutto che non faceva rimpiangere la giocabilità dei coin op (all'epoca era quello il riferimento per gli action, non le console o i computer). Passarci un'estate su Commodore 64 fu memorabile, così come rigiocarlo su Amiga rimanendo a bocca aperta per la bellezza di alcuni boss e di alcuni livelli... Sempre però di giochi di trent'anni fa stiamo parlando. Oltre a una costosa edizione fisica, non si poteva pensare a una più economica edizione digitale?

Infine, perché non includere almeno la versione Commodore 64 del primo capitolo per motivi storici? Fai un'antologia di Turrican per festeggiarne il trentennale e ti dimentichi della prima versione, la più impressionante e chiacchierata dell'epoca, quella con le soluzioni tecnologiche più interessanti per mascherare i limiti dell'hardware e avere comunque un gioco immenso formato da centinaia di schermate?