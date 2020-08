Going Medieval, provato della closed beta

La brama di atmosfere storiche ci ha guidato fino alla closed beta di Going Medieval , un interessante gestionale che pesca qualcosa dai primi Stronghold, strizza l'occhio al vecchio Castles, prende un bel po' da Rimworld e promette la libertà di costruzione in tre dimensioni di un Minecraft. Complesso quindi, ma pensato per essere accessibile grazie a un'interfaccia intuitiva e a pochi comandi che ci permettono di influenzare un mondo fatto di tonnellate di variabili, abilità e percentuali che determinano l'abilità della popolazione nel costruire, scavare, cacciare, raccogliere, cucinare e sopravvivere.

Grafica e interfaccia

In arrivo nel prossimo futuro in Early Access e destinato a restarci per almeno un anno, Going Medieval ci accoglie con un esile antefatto che ci spinge indietro nel tempo, fino al 1352, nel mezzo di un'Inghilterra devastata dalla peste. Un vero disastro che ha però lasciato ai pochi sopravvissuti una Albione di nuovo immacolata, un nuovo paradiso terrestre pieno di pericoli ma anche di prospettive e di fascino.

Il motore grafico, sia chiaro, non punta a stupire. Pensato per consentire ai giocatori di creare intere società, compresi insediamenti complessi e guerre, è spartano e minimale. Ma non trascura del tutto l'aspetto artistico grazie alla palette vivace, grazie all'illuminazione ben studiata e grazie a un lavoro di stilizzazione minuzioso che contribuisce a un colpo d'occhio tanto modesto quanto accogliente. Certo, parliamo comunque di poche texture, in alcuni casi quasi inesistenti, e di modelli dalla conta poligonale ridotta, ma parliamo anche di piccoli mattoncini, comunque curati come nel caso delle foglie degli alberi che cadono in autunno, che sono destinati a confondersi, via via che l'insediamento cresce, tra le pennellate di un quadro più grande.

Ad ora il titolo targato Foxy Voxel permette di costruire grandi insediamenti, anche sotterranei grazie alla terraformazione, ed è completo di sistemi per la gestione delle materie prime, per il comportamento degli animali, per la simulazione della vegetazione e per gli algoritmi relativi al comportamento dei paesani. Non possiamo infatti controllarli direttamente, ma possiamo instradarli verso una vita felice e produttiva sfruttando un'interfaccia intuitiva che permette di estendere un'azione a un'intera zona, con un paio di click, e permette di preimpostare un gran numero di azioni. Possiamo quindi dire ai nostri popolani di tagliare tutti gli alberi in una specifica area mentre stendiamo il progetto del pavimento che andranno a costruire dopo, a meno che non debbano nutrirsi o dormire.

I nostri tre paesani, destinati ad aumentare con l'arrivo di altri sopravvissuti, devono infatti fare i conti con fattori come fame, salute, sonno e minacce impreviste, come banditi che possono presentarsi all'improvviso al confine pretendendo di essere pagati per non attaccare l'insediamento. Ma la beta ci aiuta con una piccola riserva iniziale che include materiali, una discreta quantità di cibo, una piccola riserva di materiali, un gambeson, qualche veste e qualche arma. Abbastanza insomma per cacciare, per creare qualche giaciglio, per imbastire una minima difesa e per costruire un primo rifugio in un gioco in cui lasciare il cibo esposto alle intemperie ne velocizza in modo drastico il deperimento.