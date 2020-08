World of Warcraft: Shadowslands, due trailer e una data di uscita all'ONL

World of Warcraft: Shadowslands ha una data di uscita ufficiale e non uno ma due nuovi trailer, presentati nel corso dell'Opening Night Live: l'espansione sarà disponibile a partire dal 27 ottobre.

Come riportato nella nostra anteprima di World of Warcraft: Shadowlands, l'espansione introdurrà l'ambientazione delle Terretetre, il luogo in cui riposano tutte le anime mortali, virtuose o vili, che hanno mai vissuto. Attraversa le terre del tormento e della reclusione per raggiungere quelle della rinascita e della salvezza eterna.

Con un singolo atto di distruzione, Sylvanas Ventolesto ha aperto il passaggio verso l'aldilà. I più strenui difensori di Azeroth sono stati trascinati in un'oscurità letale. Un'antica forza della morte minaccia di spezzare le proprie catene e sconvolgere la realtà.

Reami nascosti, meravigliosi e terrificanti attendono coloro che passano dall'altra parte. Le Terretetre ospitano un intero regno di caduti, sono un mondo tra i mondi, il cui delicato equilibrio preserva la vita e la morte stesse.

In qualità di campione di Azeroth, ti è stato concesso di oltrepassare la soglia in carne e ossa. Dovrai investigare su un complotto per la distruzione del cosmo, e aiutare leggende di Warcraft a tornare indietro... o ad incontrare il loro destino.