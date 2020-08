Dragon Age su PS5 e Xbox Series X: video sullo sviluppo del nuovo capitolo next gen

Dragon Age è tornato a farsi vedere in occasione dell'Opening Night Live della Gamescom 2020, con un video incentrato soprattutto sul making of ma che ha fatto vedere anche qualche spiraglio di questo nuovo capitolo, sviluppato per next gen e dunque per PS5, Xbox Series X e PC.

A dire il vero, il video non mostra praticamente gameplay e anche quello che si vede non è chiaro se faccia parte proprio del gioco vero e proprio, in quanto si tratta soprattutto di concept, ma può dare comunque un'idea di come il nuovo capitolo stia venendo su.

Da notare che, durante il video, non si parla propriamente di Dragon Age 4 quanto piuttosto del "prossimo Dragon Age", ovvero il capitolo che dovrebbe essere next gen della serie BioWare. Casey Hudson ci introduce dunque in questo primo tour sulle caratteristiche di quello che dovrebbe essere Dragon Age 4, oltre a vari altri commenti da parte degli sviluppatori del team.

Il nuovo Dragon Age (o come verrà chiamato) ha una storia molto lunga, essendo stato presentato per la prima volta nel 2018 in forma semi-ufficiosa, ma da lì i lavori sono proseguiti per un lungo periodo anche nelle incertezze, fino a ritrovare vigore nell'ultimo periodo, come dimostra anche questo nuovo video dietro le quinte.