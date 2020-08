Bridge Constructor: The Walking Dead: il trailer della Gamescom mostra questo folle cross-over

Un trailer trasmesso durante l'Opening Night Live della Gamescom 2020 ha presentato Bridge Constructor: The Walking Dead, un folle cross-over tra lo strategico e gli zombie. Il gioco sarà pubblicato su tutte le principali piattaforme come PC, iOS, Android, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch oltre a quelle di nuova generazione.

Il gioco mescola il divertente strategico che vi chiede di costruire dei resistenti ponti con gli zombie del celebre fumetto. Un cross-over piuttosto folle, inaspettato, presentato oltretutto con un trailer in live-action altrettanto fuori dalle righe.

Non dovremmo avere grosse sorprese sotto il profilo del gameplay, se non che le strutture saranno rovinate e il nostro compito sarà quello di costruire dei ponti utili a sfuggire all'orda di zombie. Non mancheranno citazioni alla serie AMC, come personaggi famosi o anche veicoli ispirati a quelli mostrati in televisione.

Cosa ne pensate?