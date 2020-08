DOOM Eternal: The Ancients Gods - Part 1, data di uscita annunciata con un trailer

DOOM Eternal: The Ancients Gods - Part 1 ha una data di uscita ufficiale, annunciata all'Opening Night Live con un nuovo trailer: l'espansione sarà disponibile a partire dal 20 ottobre.

Rivelato con un primo trailer all'inizio del mese, DOOM Eternal: The Ancients Gods - Part 1 ci metterà nuovamente nei panni del DOOM Slayer in una missione per ristabilire l'ordine. Con la violenza, naturalmente.

Avventuratevi in angoli finora inesplorati dell'universo di DOOM e affrontate una nuova sfida a testa bassa con The Ancient Gods Parte 1, disponibile per DOOM Eternal alla fine di quest'anno.

Questa espansione di DOOM Eternal fa parte del Pass Anno 1, incluso nella Deluxe Edition e disponibile come acquisto digitale.