Call of Duty: Black Ops Cold War si mostra in un trailer cinematico alla Gamescom 2020

Call of Duty: Black Ops Cold War è stato uno dei primi giochi mostrati all'Opening Night Live della Gamescom 2020, con un impressionante trailer cinematico dal carattere prettamente narrativo, che potete vedere qui sopra.

Presentando il gioco, gli sviluppatori di Treyarch hanno spiegato che in Call of Duty: Black Ops Cold War ci sarà anche la possibilità di creare e personalizzare il proprio personaggio, oltre a poter prendere delle scelte all'interno di alcune missioni non lineari.

Essendo un trailer cinematico, questo nuovo video è interamente pre-renderizzato e non mostra effettivamente il gameplay del gioco, tuttavia serve soprattutto introdurre la storia e l'ambientazione, che ha appunto carattere storico essendo incentrata sulla Guerra Fredda.

Call of Duty: Black Ops Cold War uscirà il 13 novembre 2020 su PC, PS4, Xbox One e poi anche su PS5 e Xbox Series X, in attesa di date ufficiali per quest'ultime. Nel frattempo, abbiamo visto anche le dimensioni del gioco rivelate su Xbox Store e il fatto che il gioco abbia 4K, 120 Hz e ray tracing su PS5 e Xbox Series X.