Unknown 9: Awakening si presenta con un affascinante trailer dalla Gamescom 2020

L'affascinante Unknown 9: Awakening, un'avventura sovrannaturale per PC e console next-gen, si presenta con un affascinante trailer direttamente dalla Gamescom 2020. Il gioco, sviluppato da Reflector, non ha ancora una data di uscita.

Nel trailer è possibile vedere un ragazzino scopre di avere dei poteri che gli consentono di fermare il tempo e percepire le intenzioni delle persone. Una capacità molto utile, vista la situazione piuttosto intricata nella quale si trova.

Sfortunatamente si capisce poco di come sarà il gioco, se non che ha una direzione artistica piuttosto ispirata e che arriverà su PC, ma anche su console di prossima generazione, quindi ci toccherà aspettare un po' di tempo prima di poter vedere qualcosa di nuovo.

Il comunicato stampa dice che il gioco rappresenta la base di un maggiore ecosistema di contenuti che saranno realizzati intorno all'ambizioso mondo narrativo di Unknown 9. Lo studio invita a immergersi nel mondo di Unknown 9, con un primo sguardo al teaser trailer del videogioco previsto per il 2021.

Guidato da un team di sviluppo esperto e diversificato, lo studio di Reflector ha creato un nuovo mondo narrativo annunciando Unknown 9: Awakening, un gioco d'azione e avventura in terza persona fortemente basato sulla narrazione, e dando un primo sguardo alla sua protagonista, Haroona, oltre che un assaggio delle sue abilità Fold.

Cresciuta sulle strade di Kolkata, in India, e tormentata dalle visioni della propria morte, Haroona lotta per comprendere le sue misteriose capacità innate di manipolare l'invisibile. Un mentore presto aiuta Haroona ad affinare il suo dono, insegnandole ad accedere alla misteriosa dimensione nascosta nota come The Fold e spingendola a intraprendere un viaggio per svelare i misteri di questo nuovo regno.

"Unknown 9: Awakening è il primo gioco di Reflector. È un progetto realizzato con grande passione da un piccolo team di veterani del settore che volevano creare qualcosa di diverso", ha dichiarato Alexandre Amancio, CEO di Reflector Entertainment. "Il nostro gioco presenta un'eroina complessa che deve fare i conti con chi è davvero. Il titolo è ambientato nell'universo di Unknown 9, un moderno mondo narrativo in cui l'umanità è sull'orlo della trascendenza o dell'autodistruzione."

Il più ampio universo di Unknown 9 presenta una serie di contenuti con personaggi e trame che si intersecano a formare un ricco e coinvolgente mondo narrativo, tra cui un romanzo thriller dal celebre autore di bestseller Layton Green, intitolato Unknown 9: Genesis, un podcast originale chiamato Unknown 9: Out of Sight, e un fumetto, Unknown 9: Torment. Si tratta di prodotti indipendenti, ma se vissuti nel loro insieme, formano una narrazione più ampia e consentono di poter apprezzare maggiormente il misterioso universo di Unknown 9.

In attesa del lancio del gioco previsto nel 2021, i fan potranno immergersi nel mondo narrativo di Unknown 9 visitando la pagina unknown9.com, dove potranno partecipare ad Unknown 9: Chapters, un'esperienza interattiva e basata sulla community, creata dallo studio di Montreal Alice & Smith, che consentirà di svelare i misteri dell'universo di Unknown 9. Inoltre, potranno anche accedere gratuitamente a parti del romanzo, del podcast e del fumetto per un periodo limitato. Cosa ne pensate?