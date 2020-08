Quantum Error, l'horror per PS5 e PS4 in trailer alla Gamescom 2020

Quantum Error è stato uno dei protagonisti del pre-show prima dell'avvio dell'Opening Night Live, la serata di apertura della Gamescom 2020, con un nuovo trailer di presentazione più esteso.

Il nuovo horror per PS5 e PS4 ha già fatto parecchio parlare di sé, essendo anche stato uno dei primi progetti in assoluto ad essere stato annunciato per PS5, dunque l'interesse è andato subito alle stelle, ma si tratta di un titolo decisamente intrigante.

Sviluppato dal team indie Teamkill Media, Quantum Error si presenta come una sorta di horror fantascientifico che punta ad esplorare le digressioni spaziali dell'orrore cosmico tipico di Lovecraft e simili, ricordando per certi versi il buon vecchio Dead Space, dunque l'interesse è sicuramente alto.

La storia racconta di un complesso per le ricerche scientifiche che viene attaccato da un'entità misteriosa, cosa che apre la porta a orrori inimmaginabili e "cosmici" di vario tipo, da esplorare con un'impostazione da sparatutto in soggettiva. Quantum Error ha PS5 come piattaforma di riferimento e si è mostrato a giugno in un altro trailer per la console in questione, ma uscirà anche su PS4.