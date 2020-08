DIRT 5, il provato

DIRT 5 è stato annunciato lo scorso maggio con un trailer davvero spettacolare, che lascia intendere per questo nuovo episodio della serie Codemasters un approccio ancora più frenetico e un comparto tecnico sostanzialmente migliorato, che andrà a sfruttare le capacità di PS5 e Xbox Series X per consegnarci una grafica di grandissimo impatto.

Novità

In cosa consiste la modalità Playground di DIRT 5? Si tratta, né più né meno, di un editor che consente di creare i propri tracciati da zero e caratterizzarli sulla base di tre differenti tipologie di sfida: Gymkhana, in cui bisogna effettuare il maggior numero possibile di trick e combo nel tempo messo a disposizione; Gate Crasher, una gara di velocità a checkpoint dove l'obiettivo è tagliare il traguardo il più rapidamente possibile; e infine Smash Attack, una corsa a ostacoli che però in questo momento non è stato possibile provare.

Una volta confezionata una pista, è possibile condividerla con la community oppure naturalmente scaricare le creazioni degli altri utenti per arricchire la propria esperienza di nuove, folli gare in cui apparentemente tutto è consentito e non ci sono limiti. In tal senso, l'approccio utilizzato ricorda da vicino quello della serie Trackmania: i percorsi che abbiamo provato sono un mix di pazzeschi saliscendi, rampe di lancio, cerchi infuocati e ostacoli a tutto spiano, in grado di dar vita a sequenze di guida decisamente diverse dal solito.

Al volante di una serie di vetture differenti, ci siamo cimentati per un po' di tempo proprio con le creazioni della community: l'accesso alle piste è immediato e non richiede tempi di attesa, complice il sistema di costruzione a oggetti, ma ci sono già alcuni lavori notevoli per spregiudicatezza e volontà concreta di rendere la vita difficile a chi prova a percorrerli senza incastrarsi da qualche parte.

Come accennato in precedenza, non mancano i salti e la fisica dei veicoli per il momento li asseconda forse in maniera esagerata, mettendo in scena veri e propri decolli e piroette che si concludono inevitabilmente con un fuoripista e la necessità di rimettersi in carreggiata manualmente o tramite la pressione del pulsante per il riposizionamento automatico.