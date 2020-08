Scarlet Nexus: il trailer dei poteri si mostra all'Opening Night della Gamescom

Il trailer dei poteri di Scarlet Nexus si mostra durante il pre-show dell'Opening Night della Gamescom 2020. Stasera, infatti, debutta la versione virtuale della celebre fiera tedesca, convertita in formato digitale per l'emergenza coronavirus.

Il trailer mostra uno stile chiaramente ispirato agli anime giapponesi. Il design colorato dei personaggi è in contrasto con gli sfondi realistici degli ambienti: una combinazione che dona molta personalità al gioco. Dal punto di vista del gameplay Scarlet Nexus sembra un action game in terza persona, con tanto personaggi stilosi, armi e poteri.

Proprio su questi si basa l'ultimo spettacolare trailer, che mostra diverse scene di combattimento, piuttosto colorate e spettacolari. In Scarlet Nexus i giocatori vestiranno i panni di Yuito Sumeragi ed esploreranno le strade della città di New Himuka in un'atmosfera neo-punk anni '90.

In questo mondo, alcune creature misteriose chiamate "Estranei" sono giunte sulla Terra per nutrirsi di cervelli umani. Per contrastare questa pericolosa minaccia, è stata creata la "Forza di Soppressione Estranei", o FSE, reclutando solo i combattenti più abili e potenti. Yuito è una nuova recluta che combatte con una katana affilata e sfruttando alcune abilità psicocinetiche.

Per eliminare questi temuti mostri, i membri della tua squadra potranno conferirti alcuni poteri speciali attraverso il "Struggle Arms System" (SAS) che può collegare il cervello e le abilità dei tuoi compagni di squadra.

Hanabi è una recluta energica e allegra, nonché un'amica d'infanzia di Yuito. Dopo un lungo periodo separati, ora finalmente si sono rincontrati tra le fila della FSE. Hanabi ha sviluppato un'incredibile padronanza della pirocinesi, che le consente di sfruttare il fuoco per eliminare ogni minaccia che incontra. E grazie al sistema SAS, Yuito potrà prendere in prestito questo potere speciale per incendiare i propri nemici!

Oltre ai nuovi personaggi che sono stati svelati, saranno disponibili altri incredibili poteri speciali...

Scarlet Nexus sarà disponibile per Xbox Series X, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC Digital.

Cosa ne pensate?