Quantum Error ha PS5 come piattaforma di riferimento, indicazioni sulla durata

Quantum Error è uno dei primi giochi annunciati per PS5 e a quanto pare avrà proprio la nuova console Sony come piattaforma di riferimento, essendo sviluppato principalmente basandosi su questa, secondo quanto riferito dagli sviluppatori TeamKill Media che hanno anche riferito qualcosa sulla durata prevista per il gioco.

La precisazione sulla piattaforma principale risulta interessante anche perché Quantum Error non sarà un'esclusiva assoluta ma si tratterà di un titolo cross-gen, ovvero previsto anche su PS4. Quest'ultima versione sarà però secondaria in termini di sviluppo, visto che prima di tutto il gioco sarà "calibrato" per PS5 in fase di creazione, dunque presumibilmente scalato in seguito per PS4.

GamingBolt ha ricevuto conferma di questo direttamente da Dakoda Jones e Micah Jones di TeamKill Media, che hanno riferito come il lavoro si concentri soprattutto su PS5 e passerà successivamente a PS4 una volta che si troveranno più vicini alla data di uscita. "Al momento il nostro focus principale è su PS5, dunque in un primo momento tutto dovrà essere calibrato per quella piattaforme e non ci occuperemo di ottimizzazione su PS4 finché non saremo più vicini alla conclusione", hanno spiegato gli sviluppatori.

Inoltre, qualche indicazione è emersa anche sulla durata di Quantum Error, che sebbene sia ancora presto per dirlo con sicurezza dovrebbe durare "tra le 15 e le 20 ore", almeno come obiettivo attuale degli sviluppatori.

Quantum Error è stato annunciato come un FPS horror per PS5 e PS4 con elementi di fantascienza, che sulla nuova console Sony punta a 4K e 60 frame al secondo con ray tracing.