Quantum Error, il trailer per PS5 si mostra in un breve video di gameplay

Quantum Error, l'interessante FPS di stampo futuristico in arrivo sulle console di Sony, si mostra per la prima volta su PS5 con un breve trailer che mostra alcuni secondi di gameplay. L'occasione è il contenitore Future of Gaming, un evento estivo organizzato da GamesRadar.

Durante la presentazione del gioco è stato detto che entro la fine dell'estate saranno pubblicate nuove informazioni su questo gioco, sotto forma di un evento di presentazione decisamente più approfondito. Questa sera dovremo accontentarci di un breve filmato preso dalla versione PS5 del gioco nel quale possiamo vedere alcune delle situazioni nelle quali ci troveremo e soprattutto come le combatteremo.

Pistole, fucili e armi a corpo a corpo, infatti, sembrano essere le vere protagoniste di questo video.

Quantum Error è famoso per essere uno dei primi giochi annunciati per PS5 e dovrebbe spingere l'hardware della nuova console di Sony al limite: gli sviluppatori hanno promesso i 4K e i 60 FPS con ray tracing per Quantum Error.

Siete interessati all'esperienza?