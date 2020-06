New World, un nuovo video di gameplay dal PC Gaming Show 2020

In occasione del PC Gaming Show 2020 è stato pubblicato un nuovo trailer di gameplay di New World, l'MMO di Amazon in uscita il 25 agosto 2020 su PC (Steam). Nel video possiamo vedere soprattutto dei combattimenti contro alcune delle creature che popoleranno il vasto mondo di gioco. Lo trovate in testa alla notizia.

Leggiamo la descrizione ufficiale di New World:

Il fato ti ha convocato sulle rive di Aeternum, l'isola eterna. Sconfiggi le brutali legioni dei Corrotti e preparati ad affrontare altri giocatori in questo MMO open-world ricco di pericoli e opportunità. Cosa farai per sopravvivere in questa terra finalizzata al tuo annientamento? Avventurati in solitaria alla ricerca del tuo sentiero, oppure in compagnia, destreggiandoti tra alleanze e rivalità.

LOTTA PER LA SOPRAVVIVENZA

Sotto la superficie del paesaggio mozzafiato di Aeternum, si nascondono i semi di antiche forze del male che tramano per cancellare dalle sue rive ogni traccia dell'uomo. Guerrieri di epoche pregresse, soldati di ventura senza via di scampo e creature leggendarie sono stati piegati dalla sua corruzione. Bisogna fermarla.

ARMATI DI CORAGGIO

Combina destrezza e forza nel corpo a corpo, attacca da lontano con precisione o sfoggia la tua abilità negli attacchi arcani. Puoi combattere come vuoi, ma dovrai creare, scoprire e personalizzare armi potenti a seconda del tuo stile di combattimento. Sia nelle guerre epiche con altri giocatori che nei tentativi di frenare le ondate di Corrotti, le tue capacità in battaglia faranno la differenza tra la vita e la morte.

L'UNIONE FA LA FORZA

Raggruppa giocatori con sistemi sociali che favoriscono l'organizzazione, la gerarchia, il comando e il controllo di temibili compagnie nel gioco. Avventurati col tuo impavido gruppo per combattere i Corrotti o per impadronirti della terra e del tesoro dei nemici. Una compagnia florida è fatta di maestri artigiani, intrepidi soldati, scaltri commercianti e forti condottieri. Quali sono i tuoi punti di forza?

DOMINA LA NATURA SELVAGGIA

Durante l'esplorazione di Aeternum, scoprirai bellezza, pericolo e occasioni a ogni angolo. Piega la natura al tuo volere cacciando bestie feroci per nutrirti, realizzando materiali a mano e raccogliendo risorse preziose dalla terra per alimentare la tua ascesa al potere. Sfrutta vantaggi geografici per gestire risorse rare e accelerare la crescita del tuo territorio.