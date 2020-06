Dustborn, trailer di annuncio del nuovo gioco degli sviluppatori di Dreamfall Chapter

Durante il Future Games Show di oggi è stato presentato Dustborn, il nuovo gioco di Red Thread Games, ovvero gli sviluppatori di Dreamfall Chapter. Il gioco, un'avventura piena di speranza, amicizia, amore, si mostra in un trailer di annuncio molto interessante. Dustborn arriverà per PS5, PC, Xbox Series X, PS4 e Xbox One all'inizio del 2021.

L'ultima fatica del team norvegese narrerà la storia di un gruppo in viaggio per degli Stati Uniti di un futuro non molto prossimo. Lo stile grafico sembra molto interessante, così come il gameplay, votato alla libertà.

Il team di Red Thread Games, che ricordiamo è famoso principalmente per Dreamfall Chapter, ha promesso nuove informazioni per le prossime settimane, nonostante il gioco sia previsto per l'inizio del 2021.

Dustborn è previsto sia per l'attuale che per la prossima generazione di console, oltre che su PC. Cosa ne pensate?