Remothered: Broken Porcelain, la data d'uscita annunciata con un trailer

La data d'uscita di Remothered: Broken Porcelain è stata annunciata al Future Games Show 2020 attraverso uno spettacolare trailer. L'avventura dello studio italiano Stormind Games arriverà su PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC il 25 agosto 2020.

Il filmato con il quale il gioco è stato annunciato è senza dubbio uno dei più interessanti e spettacolari di tutto il Future Games Show, l'evento estivo organizzato da GamesRadar. Questo non per la concorrenza piuttosto debole, quanto per gli eccellenti valori produttivi che emergono dal trailer. Lo studio di Acireale, infatti, sembra aver creato un'avventura dalle tinte horror davvero per costruita e narrata, con alcuni nemici, come per esempio la suora, incredibilmente iconici.

Questo prestigioso show è stato sfruttato dallo sviluppatore siciliano per annunciare la data di uscita di Remothered: Broken Porcelain, oltretutto piuttosto vicina. Il gioco uscirà su tutte le piattaforme attualmente sul mercato il 25 agosto. Nel caso siate interessati, leggetevi la nostra anteprima di Remothered: Broken Porcelain.

Come vi è sembrato il trailer?