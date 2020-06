Weird West, il trailer dal PC Gaming Show del nuovo gioco di Devolver Digital

Durante il PC Gaming Show abbiamo potuto scoprire Weird West, un nuovo twin-stick shooter di Devolver Digital e WolfEye Studios, lo studio di Raphaël Colantonio, fondatore e ex-presidente di Arkane Studio, lo sviluppatore di Prey e Dishonored. Il trailer mostra un gameplay frenetico e divertente, oltre che uno stile grafico davvero particolare.

WolfEye Studios ha detto che Weird West arriverà su PC nel 2021, ma molto presto potremo giocare alla demo.

Da quanto possiamo vedere, Weird West non sarà un semplice gioco di azione, ma ci saranno anche momenti di esplorazione, altri nei quali approfondire la trama e persino di gestione del proprio arsenale. Il tocco di Raphaël Colantonio, quindi, si vede e l'esperienza dovrebbe quindi riservare più di una sorpresa.

Devolver Digital, oltretutto, dovrebbe essere il publisher giusto per fare in modo che il progetto evolva nella giusta direzione. Essendo stato presentato durante il PC Gaming Show non sono state diffuse altre informazioni sul gioco oltre che sulla versione Steam, che potete trovare a questa pagina.

Come vi sembra?