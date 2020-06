Kena Bridge of Spirits, in video nuove informazioni su questo action per PS5 e PC

In occasione del Future Games Show, l'evento estivo organizzato da GamesRadar per raccogliere l'eredità dell'E3 2020, gli sviluppatori di Kena Bridge of Spirits hanno voluto girare un video grazie al quale hanno condiviso qualche informazione sul loro prossimo action-adventure in arrivo su PS5 e PC.

Innanzitutto il gioco avrà tanti combattimenti frenetici, fasi di esplorazione e dei simpatici compagni che faranno compagnia per tutta la durata dell'avventura. Ci sarà. infatti, un'interessante meccanica grazie alla quale si potranno catturare queste creature.

Il protagonista sarà Kena, un ragazzo che scopre che ci sono diversi spiriti corrotti da delle misteriose forze esterne. Il suo obiettivo, quindi, sarà quello di liberare questi spiriti che poi lo aiuteranno durante l'avventura. Sia durante i tanti combattimenti, che per risolvere i puzzle disseminati per i livelli. Una sorta di via di mezzo tra i Pikmin e le creature di Ni No Kuni 2.

Il trailer serviva per mettere in mostra le creature, quello che fa il "marciume" su di loro, i toni dark e l'azione. Il gioco arriverà alla fine dell'anno su PS4, Ps5 e PC, attraverso l'Epic Games Store.

Come vi sembra il gioco?