DOOM Eternal: The Ancient Gods in un primo trailer, il DLC verrà presentato alla Gamescom

DOOM Eternal si espande con il primo DLC The Ancient Gods, che si mostra in questo nuovo teaser trailer in attesa di una presentazione più completa prevista per la Gamescom, verso la fine di agosto.

Annunciato all'apertura della QuakeCon at Home iniziata oggi, The Ancient Gods è un'espansione che aggiunge nuovi elementi di gameplay e di storia ai contenuti base di DOOM Eternal, con Bethesda che ha intenzione di pubblicarlo in due parti distinte.

Per il momento non c'è molto da sapere al di là di quanto è visibile nel teaser trailer riportato qui sopra: i dettagli verranno poi comunicati nel corso dell'Opening Night Live con Geoff Keighley all'inizio della Gamescom di quest'anno, precisamente il 27 agosto 2020.

In tale occasione dovrebbe essere annunciata anche la data di uscita del DLC in questione, che non dovrebbe essere molto lontana, probabilmente, considerando anche la seconda parte già pianificata successivamente.

Proprio ieri, Bethesda ha confermato DOOM Eternal e The Elder Scrolls Online su PS5 e Xbox Series X, con upgrade gratis per chi li possiede sulle piattaforme attuali.