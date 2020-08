WhatsApp, Multisfondo in arrivo: a cosa serve e come attivarlo

WhatsApp non smette di aggiornarsi e di testare nuove funzionalità, che dapprima debuttano per pochi beta tester, e poi pian piano vengono rese disponibili per tutti gli utenti (con un po' di anticipo per quelli su Android). La prossima feature di rilievo sarà il Multisfondo, cui è dedicato questo rapido articolo.

Tanto per cominciare, che cos'è il Multisfondo di WhatsApp? Si tratta di una nuova funzionalità legata alla personalizzazione delle proprie chat: permetterà, nel dettaglio, di impostare uno sfondo diverso per ogni singola chat di ogni singolo contatto salvato in rubrica. In futuro verranno anche aggiunte ulteriori possibilità di modifica: per esempio quella relativa alla luminosità.

Il Multisfondo è attualmente disponibile nella beta 2.20.90.21 di WhatsApp, limitata ad un numero ristretto di utenti; ma nel prossimo futuro debutterà ovunque naturalmente, e per tutti. Tra l'altro non si tratterà dell'unica novità delle prossime settimane, dato che WhatsApp sta testando anche nuove notifiche legate alla crittografia end-to-end, nonché alla sicurezza e privacy degli utenti.

La più recente funzionalità di cui vi avevamo parlato era Cerca in rete, per combattere le fake news: speriamo che riesca a limitarne la diffusione. Tornando al Multisfondo: voi lo utilizzerete, o preferite un'unica immagine di sfondo per ogni conversazione su WhatsApp?