Crash Bandicoot 4: It's About Time, l’anteprima dello State of Play

Interrompiamo le trasmissioni del caldo mese di agosto 2020 per proporvi la nuova anteprima di Crash Bandicoot 4: It's About Time , quella dello State of Play . Approfittando dell'evento di ieri sera, infatti, sia Activision che Toys for Bob sono tornati a parlare (forse un po' a sorpresa) del nuovo e attesissimo capitolo del franchise. Lo sappiamo, lo sappiamo: di recente vi abbiamo proposto il provato della demo di Crash Bandicoot 4: It's About Time , raccontandovi i livelli che abbiamo potuto giocare in anteprima. Ma anche nel corso dello State of Play sono stati anticipati dei dettagli tutt'altro che trascurabili; anzi, secondo il nostro modesto parere importantissimi. Fosse anche soltanto per la presenza di un nuovo personaggio giocabile: Dingodile. Se siete curiosi di saperne di più vi basterà continuare nella lettura.

Nuovi e vecchi personaggi: Coco, Dingodile e Cortex

Il vero protagonista di Crash Bandicoot 4: It's About Time sarà come sempre il vostro (e nostro) marsupiale preferito, ma ci sarà spazio per variare un po' la fruizione dell'avventura principale tramite altri personaggi giocabili: nuovi e vecchi personaggi, insomma, si uniranno a Crash. Gli sviluppatori hanno confermato che l'intera storia potrà essere affrontata anche nei panni di Coco: tra lei e Crash non dovrebbe cambiare nulla, in termini di gameplay.

Nel corso dello State of Play è stato poi mostrato nuovamente un livello di cui vi avevamo parlato: Snow Wayout, in cui il giocatore si ritrova a controllare il Dr. Neo Cortex e le sue abilità speciali: la pistola a raggi può trasformare i nemici in due diversi tipi di piattaforme, così da avanzare nei livelli; in più una bella testata permette di effettuare uno scatto in lungo per raggiungere i punti più lontani. I livelli affrontabili con Cortex saranno solo alcuni, e mostreranno "cosa stava facendo" il nemico del marsupiale mentre Crash era impegnato a salvare la giornata.

La vera novità delle ultime ore consiste nell'annuncio di Dingodile: anche lui sarà un nuovo personaggio giocabile. Chiaramente non potrà essere scelto in tutti i livelli e in ogni situazione, ma solo in determinati frangenti: ma forse offrirà un gameplay innovativo anche più di Cortex. Neanche per Dingodile le cose vanno bene, da quando Cortex è scappato dalla prigione dimensionale: aveva aperto un bel diner, un ristorantino senza troppe pretese, abbandonando così il suo passato di lestofante. Ma dato che un varco spaziotemporale decide di punto in bianco di dare fuoco al locale e di rapire Dingodile, a quest'ultimo non resta che imbracciare nuovamente la sua fidata arma lanciarazzi e tornare in azione.

Detta arma permetterà al peculiare personaggio di risucchiare tutte le casse e i frutti wumpa dei livelli, ma le vere potenzialità (lato gameplay) attendono ancora di essere mostrate. Di certo sapere che proprio Dingodile sarà uno dei nuovi personaggi giocabili ha colto i fan del franchise di sorpresa... quali saranno gli altri?