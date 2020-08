Overwatch Summer of Music, un video mostra la performance dell'italiano Davidlap

Blizzard ha pubblicato un nuovo video della Overwatch Summer of Music nel quale si può ammirare la performance dell'italiano Davidlap, un polistrumentista che con la chitarra ci aveva già abituato alla reinterpretazione di videogiochi. In questa occasione ci sorprende suonando un po' di musiche dell'OW World.

Della Overwatch Summer of Music vi avevamo parlato qualche settimana fa. Si tratta di un'iniziativa che coinvolge artisti come Berywam e Sophie Lloyd per reinterpretare le musiche del gioco.

Questa settimana è il turno di Davidlap, un performer da oltre 600mila follower su YouTube. Si tratta dell'unico italiano coinvolto nel progetto, un polistrumentista che con la chitarra ci aveva già abituato alla reinterpretazione di videogiochi celebri.

Questa volta con una semplice Ibanez e qualche altro oggetto, prima si cala nei panni di McCree, Widowmaker, D.Va e altri personaggi, poi tira fuori una performance davvero piacevole, soprattutto per gli amanti di questo sparatutto.

