DOOM Eternal e The Elder Scrolls Online su PS5 e Xbox Series X: upgrade gratis per chi li possiede

DOOM Eternal e The Elder Scrolls Online arriveranno anche su Xbox Series X e PS5, con la possibilità di ottenere l'upgrade gratis alle versioni next gen per coloro che possiedono già i giochi in questione su Xbox One e PS4.

In vista del QuakeCon at Home di questo fine settimana, Bethesda intanto ha anticipato i tempi annunciando le versioni next gen di due dei suoi titoli di punta. Non solo DOOM Eternal e The Elder Scrolls Online sono stati confermati su PS5 e Xbox Series X, ma anche il fatto che chi possiede già i titoli in questione potrà ottenerne la nuova versione sulle console next gen gratuitamente.

Su Xbox Series X, dunque, entrambi i giochi utilizzeranno il sistema Smart Delivery ma qualcosa del genere sarà presente anche per PS5, sebbene non abbia una definizione ufficiale da parte di Sony, che dal punto di vista del passaggio dei giochi da una generazione all'altra ha lasciato libertà di scelta a publisher e sviluppatori.

"I giocatori che hanno o acquistano una copia su Xbox One e PlayStation 4 potranno aggiornarle gratuitamente alle versioni per Xbox Series X e PlayStation 5 non appena saranno disponibili", riferisce Bethesda nel nuovo comunicato stampa, "Inoltre, i nostri team stanno lavorando duramente per assicurarsi che entrambi i giochi supportino immediatamente la retrocompatibilità all'uscita delle nuove console".

Quest'ultimo passaggio sembra indicare che DOOM Eternal e The Elder Scrolls Online saranno subito compatibili nella loro versione attuale su PS5 e Xbox Series X, ma che l'aggiornamento tecnico in grado di sfruttare la maggiore potenza delle due nuove console sia previsto solo in un secondo momento, comunque scaricabile gratuitamente.

Durante le prossime settimane e mesi forniremo altre informazioni sull'arrivo di The Elder Scrolls Online e DOOM Eternal su Xbox Series X e PlayStation 5, tra cui la data di uscita e un elenco di miglioramenti. Al momento non abbiamo altre notizie sugli altri titoli del nostro catalogo, ma possiamo confermarti che siamo intenzionati a offrire aggiornamenti gratuiti a tutti i possessori dei giochi Bethesda su console della corrente generazione che porteremo sulla nuova generazione di console.

Per il resto, ricordiamo di seguire il QuakeCon at Home insieme a Multiplayer.it questo fine settimana, dal 7 al 9 agosto 2020, per altre novità e annunci riguardanti il mondo Bethesda.