NBA 2K21, primo gameplay trailer: "Tutto è gioco"

NBA 2K21 si mostra nel suo primo gameplay trailer ufficiale, che dimostra come "Tutto è gioco" nella nuova simulazione di basket NBA ufficiale da parte di 2K Sports, in arrivo quest'anno.

Con data di uscita fissata per il 4 settembre 2020, NBA 2K21 evolve la celebre simulazione di basket verso nuovi traguardi, con l'introduzione del supporto anche per le piattaforme next gen, ovvero PS5 e Xbox Series X.

Luci spente. Le arene sono silenziose. Ma il gioco non si è mai fermato. 2K oggi ha rilasciato un nuovissimo gameplay trailer per NBA 2K21 su console di ultima generazione. I video mostrano le star del campionato NBA che eseguono canestri sulla sirena, schiacciate, blocchi e molto altro ancora.

Con ampi miglioramenti su tutta la linea e molteplici intense modalità di gioco, NBA 2K21 offre un' esperienza unica nel suo genere che tocca tutte le sfaccettature del basket NBA e della sua cultura, dove tutto è gioco.

L'uscita di NBA 2K21 è prevista per il 4 settembre sulle attuali piattaforme di gioco. Il trailer di oggi è il primo di molti gameplay video che saranno lanciati nelle prossime settimane. Ulteriori nuove informazioni su gameplay, MyTEAM, MyCAREER e altro ancora a breve.

Dopo le polemiche emerse in NBA 2K20 a causa dell'ampia presenza di micro-transazioni, il nuovo capitolo ha già incontrato una buona dose di critiche a causa della decisione presa da Take Two su prezzo e gestione delle versioni next gen: NBA 2K21: su PS5 e Xbox Series X costerà di più e non è previsto l'upgrade gratis dalla versione per le piattaforme attuali alla next gen.