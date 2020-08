Epic Games Store: i giochi gratis per PC del 6 agosto sono disponibili

Sono disponibili da ora su Epic Games Store i giochi gratis per PC previsti per il 6 agosto, ovvero 3 out of 10 e Wilmot's Warehouse.

Annunciato già la settimana scorsa, 3 out of 10 è una serie di avventure a episodi, di cui viene proposta qui la prima parte, ovvero EP 1: "Welcome To Shovelworks". La serie racconta delle bizzarre avventure di una scalcinata softwarehouse chiamata Shovelworks, che lavora a videogiochi di dubbio valore ma nel frattempo si ritrova coinvolta in una serie di situazioni veramente bizzarre.

Wilmot's Warehouse è un gioco tipo puzzle nel quale ci troviamo a dover far funzionare un magazzino al meglio delle nostre possibilità, eseguendo i vari compiti con grande precisione. Il problema è ricordarsi il posizionamento delle varie scatole in maniera da poterle ritrovare velocemente, cosa che determina la necessità di seguire dei principi logici nell'organizzazione di oggetti e spazi.

Potete effettuare il download dei due giochi a partire dalla pagina dedicata alle offerte di Epic Games Store, a questo indirizzo.

Infine, sono stati annunciati i giochi gratis che verranno distribuiti a partire dal 13 agosto 2020 su Epic Games Store, ovvero Remnant: From the Ashes e Alto's Collection, due giochi veramente molto interessanti. Il primo è uno shooter cooperativo caratterizzato da mondi dinamici e presenza di ambientazioni differenti, nemici e boss inquietanti, l'altro è la raccolta comprendente Alto's Adventure e Alto's Odyssey, due titoli diventati celebri su piattaforme mobile e proposti ora anche in ambito PC.