Circle of Football gratis su Steam solo per alcuni giorni

Circle of Football è disponibile da oggi su Steam in Early Access e la cosa particolarmente interessante è che può essere scaricato gratis per PC solo per alcuni giorni, prima di diventare a pagamento, dunque consigliamo di approfittare dell'offerta.

Presentato con un trailer d'annuncio e prime informazioni a giugno scorso, si tratta di un piccolo gioco di calcio per PC che ricorda alcune interpretazioni di questo sport viste nel passato, con grafica 2D e inquadratura dall'alto. Presenta un'azione di gioco fortemente arcade, dunque siamo decisamente lontani da una simulazione e si tratta di un titolo indie di piccole dimensioni, ma può risultare molto interessante.

Circle of Football è incentrato soprattutto sul gioco in multiplayer e presenta delle digressioni alquanto bizzarre sulla tematica standard del calcio, come la presenza di vampiri, cyborg, capre e altro al posto di normali giocatori, così come anche i campi possono assumere aspetti alquanto diversi da quelli normali.

A tutti gli effetti è uno di quei titoli basati soprattutto sulla fisica e sulle bizzarre implementazioni di questa nei videogiochi, solo che è calato all'interno del contesto calcistico, proponendo sfide multiplayer 1v1 e 2v2 online e offline, con campi diversi che propongono variabili al gameplay in grado di modificare in maniera sostanziale le situazioni di gioco.

Circle of Football è gratis in questi primi giorni di early access con il download che può essere effettuato a questo indirizzo, per poi diventare a pagamento successivamente, con un prezzo previsto di circa 10 dollari.