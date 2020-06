Circle of Football, trailer d'annuncio e prime informazioni di questo folle arcade

Yonder Fantastico Studio ha pubblicato il trailer d'annuncio e le prime informazioni di Circle of Football, un folle gioco di calcio arcade per PC, PS4, Nintendo Switch e Xbox One. Il gioco non ha ancora una data d'uscita ufficiale, ma è previsto per questa estate.

Circle of Football è un gioco di calcio arcade basato sulla fisica e su personaggi piuttosto caricaturali in pieno stile Circle of Sumo, l'opera precedente dello studio. Si tratta di un gioco di calcio basato sulla fisica, quindi i calciatori potranno intervenire sia sulla palla, sia direttamente sugli avversari facendo valere il proprio fisico.

Le partite possono essere giocate online o offline 1vs1 o 2vs2 in campi dalla foggia più disparata, piena di ostacoli e particolarità da imparare ad evitare o -meglio- sfruttare a proprio vantaggio. Gli sviluppatori sostengono che il gioco è facile da imparare ma difficile da padroneggiare, come i migliori arcade.

I requisiti di sistema minimi sono bassissimi, cosa che rende il gioco adatto a praticamente qualunque PC:

Sistema operativo: Windows 10

Processore: 2 GHz

Memoria: 2 GB di RAM

Scheda video: Min 512 MB

DirectX: Versione 11

Rete: Connessione Internet a banda larga

Memoria: 800 MB di spazio disponibile

Potete trovare maggiori dettagli direttamente sulla pagina Steam del gioco. Gli darete una chance?