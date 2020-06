PS5, il design di sistema è un capolavoro, secondo Epic Games

Secondo Nick Penwarden, il VP of engineering di Epic Games, il design di sistema di PS5 è un capolavoro. Penwarden ha lavorato con il dev kit della console per realizzare l'incredibile tech demo dell'Unreal Engine 5 vista qualche settimana fa, probabilmente la cosa più significativa vista finora della next-gen.

La dichiarazione è stata rilasciata in un'intervista con la Rivista Ufficiale PlayStation, dove il tecnico si è lasciato andare parlando di PS5 come di una console rivoluzionaria per i progressi fatti nella potenza di elaborazione e nella gestione dei dati.

Penwarden: "Il design di sistema di PS5 è un capolavoro. Non solo permetterà di compiere un grosso salto in avanti nelle performance grafiche e di computing, ma è anche rivoluzionaria in termini di immagazzinamento dei dati e della loro tecnologia di compressione, tanto da permettere la realizzazione di nuovi tipi di giochi ed esperienze per i giocatori."

Inoltre, stando a Kil Libreri, il CTO di Epic Gams, la grafica next-gen e la maggiore potenza di calcola non solo renderanno i giochi più coinvolgenti, ma consentiranno di introdurre nuove idee di gameplay che si avvantaggeranno di ambienti e luci più dinamici, di un'intelligenza artificiale più capace e di un fisica migliorata.

Speriamo che sia tutto vero. Finora i giochi next-gen mostrati sono sembrati in linea con quelli della passata generazione. Solo Ratchet & Clank Rift Apart e The Medium sembrano avere caratteristiche davvero next-gen, ma immaginiamo che molto debba ancora essere svelato nelle prossime settimane.