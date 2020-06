GTA Online: un aggiornamento sistema i cheat per i soldi infiniti e god mode

Un nuovo aggiornamento di GTA Online, pubblicato in maniera "silenziosa" da Rockstar Games, ha finalmente sistemato alcuni dei cheat più celebri, ovvero quello per ottenere soldi infiniti e un secondo per entrare in god mode, ovvero essere invincibili nella modalità online di GTA V.

A dare questo annuncio è il dataminer del gioco Tez2 che, analizzando l'aggiornamento dei server di GTA Online, ha scoperto questi cambiamenti validi sia per la versione PC sia per quella console del gioco. Tra i "problemi tecnici" risolti c'è appunto la correzione di questi due cheat sfruttati da molti utenti, oltre che l'aggiunta di due nuovi veicoli alla lista del casino podium. Ora la lista conta un totale di 6 veicoli.

In questo modo Rockstar sta procedendo al mantenimento e al perfezionamento della sua piattaforma online in vista del suo approdo su next-gen. Durante la conferenza di presentazione di PS5, infatti, Rockstar ha annunciato che GTA Online arriverà anche sulla nuova console di Sony, gratis nei primi tre mesi per tutti, dopo di che lo sarà solo per tutti gli utenti PS Plus.