PS5 e PlayStation 4 nel nuovo State of Play: quali giochi vedremo stasera?

PS5 e PlayStation 4 saranno protagoniste stasera di un nuovo State of Play organizzato da Sony, ma quali giochi verranno presentati? Indovinarlo non è così semplice, visto che la presentazione sarà focalizzata più sulle produzioni per l'attuale ammiraglia, con particolare riferimento a PlayStation VR, che non sulla next-gen.

Tuttavia, se dovessimo scommettere qualcosa su di un titolo per PlayStation 5 da mostrare nel corso dello show, punteremmo su Resident Evil Village. Annunciato ufficialmente durante l'ultimo State of Play, il nuovo capitolo della serie Capcom ha tanto da dire e da far vedere dopo il trailer cinematico d'esordio, e magari stasera arriverà qualche sequenza di gameplay.



Ci sarà un focus sugli indie, e nell'ambito di PS5 uno dei titoli che più hanno destato curiosità al termine della scorsa presentazione è stato senz'altro Bugsnax, il nuovo progetto sviluppato da Young Horses, gli autori del divertente Octodad: Dadliest Catch: un'avventura coloratissima, fumettosa e promettente: probabilmente la vedremo in azione stasera.

Negli ultimi giorni si è parlato tanto dell'accordo che porterà Spider-Man in esclusiva in Marvel's Avengers su PS5 e PS4, ed è dunque possibile che nel corso dello show venga dedicato un po' di tempo al tie-in sviluppato da Crystal Dynamics, che proprio in questi giorni è disponibile in versione beta sulla console Sony. È ancora presto per un teaser del personaggio? Magari no.



A proposito di PlayStation 4, ci sono diverse uscite previste da qui alla fine dell'anno e fra queste figura senz'altro Crash Bandicoot 4: It's About Time, il nuovo capitolo della serie che arriva dopo il successo del remake della trilogia originale. Magari Activision approfitterà dell'occasione per annunciare la versione PS5?

E poi PlayStation VR, che compare ufficialmente fra le piattaforme a cui verrà dato spazio nel corso dello State of Play di stasera. Assisteremo all'annuncio di nuovi giochi? Più probabilmente daremo uno sguardo a qualcosa che è già stato presentato in passato ma di cui si sa poco o nulla: Humanity, il curioso progetto di Tetsuya Mizuguchi, l'autore di Rez.



Prezzo e data di uscita di PS5 sicuramente non verranno rivelati oggi, il che ovviamente renderà la presentazione meno entusiasmante del previsto e ci lascerà ancora una volta in sospeso, in attesa del prossimo evento. Pensateci: è mai successo di aspettare così tanto per sapere quanto dovremo spendere per passare alle piattaforme di prossima generazione?

Quali sono le vostre previsioni lo State of Play di stasera? Parliamone.