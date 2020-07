NBA 2K21: su PS5 e Xbox Series X costerà di più e niente smart delivery

Abbiamo appena scoperto la data d'uscita e la Mamba Edition di NBA 2K21. Assieme a queste informazioni sono arrivate anche alcune altre informazioni. Per esempio sembra che NBA 2K21 su PS5 e Xbox Series X costerà circa 5 euro di più delle versioni PS4 e Xbox One. Queste ultime, inoltre, non saranno compatibili con il programma smart delivery: in altre parole occorrerà comprare una seconda volta il gioco se lo si vorrà provare sulle console next-gen. A meno di mettere le mani sulla Mamba Forecer Edition.

Assieme alla data di lancio e alle informazioni sulla Mamba Forever Edition di NBA 2K21, 2K Games ha diffuso uno schema che spiega il prezzo e la composizione delle varie edizioni del gioco.

Da questo schema di vede che le versioni PS4, Xbox One, PC, Stadia e Switch usciranno il 4 settembre 2020 a 59,99 euro per la versione Nintendo e 69,99 dollari per la versione PS4 e Xbox One. Le versione PS5 e Xbox Series X, invece, costeranno 5 euro in più, ovvero 74,99€.

Da questa informazione ne ricaviamo altre due: le versione Stadia e PC saranno basate sulla versione attuale del gioco, non su quella next-gen di PS5 e Xbox Series X e il gioco di base non potrà contare sulla smart delivery, ovvero quel programma che aggiorna in maniera gratuita un gioco alla sua versione next-gen.

2K, infatti, sostiene che si tratta di versioni diverse, non solo nella grafica (più fedele e in grado di caricare le partite in due secondi) ma anche nel gameplay e nelle modalità di gioco, che saranno espanse.

L'unico modo per ottenere entrambe le edizioni sarà il comprare la Mamba Forever Edition a 99 euro, l'unica in grado di garantire un passaggio generazionale fluido.

Cosa ne pensate?