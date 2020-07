Epic Games Store: il gioco gratis per PC di questa settimana è disponibile

Hue, ovvero il gioco gratis per PC dell'Epic Games Store di questa settimana, è disponibili per il download. E l'arrivo del nuovo gioco, come da tradizione, è l'occasione per scoprire quello che Epic Games ha in serbo per la prossima settimana. Si tratta di The Escapist 2, Killing Floor 2 e Lifeless Planet: Premier Edition.

Hue è un pluripremiato e vivace gioco di avventura con enigmi nel quale puoi cambiare il mondo modificandone il colore di sfondo. Include un supporto per daltonici, con simboli che definiscono ogni colore. Sarà gratuito fino al 9 luglio 2020 alle 17:00.

Lo potete aggiungere alla vostra collezione a questo indirizzo.

The Escapist 2, invece, chiede di rischiare il tutto per tutto per evadere dalle prigioni più toste del mondo e di esplorare le prigioni più grandi mai viste. Inizialmente bisognerà rispettare le regole della prigione, presentarsi agli appelli, adempiere alle mansioni e seguire una rigida routine. Nel mentre, però, bisognerà progettare la fuga per la libertà! Qui potete trovare la recensione di The Escapist 2. The Escapist 2 sarà disponibile dalle 17:00 del 9 luglio 2020.

In Killing Floor 2 i giocatori si calano nell'Europa continentale, invasa da orrendi cloni assetati di sangue chiamati Zed, creati dai malvagi componenti della Horzine Corporation. Il gioco ha una modalità cooperativa a 6 giocatori e una modalità VS ammazza-Zed a 12 giocatori. Ecco la recensione di Killing Floor 2.

Ispirato alle storie di fantascienza degli anni della Guerra Fredda, Lifeless Planet riflette sulla sete di conquista dello spazio. Immagina di attraversare la galassia allo scopo di raggiungere un altro pianeta, per poi scoprire che gli umani ci sono già stati! Che tipo di persona accetterebbe di intraprendere una missione senza ritorno, lasciandosi alle spalle il pianeta Terra e tutti i propri cari... per andare alla ricerca di un pianeta simile alla Terra?

Questi giochi hanno preso il posto di AER e Stranger Things 3: The Game, i giochi Epic Games Store gratuiti di settimana scorsa. L'arrivo sul negozio di Epic Games consente persino a grandi giochi come GTA V e Civ 6 di aumentare la loro base installata.

Cosa ve ne sembra dei regali di questa settimana?