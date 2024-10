Arriva Age of Heroes, la nuova stagione di Conan Exiles con personaggi inediti completamente doppiati

Funcom ha annunciato la disponibilità di Age of Heroes per il survival sandbox open world Conan Exiles . Si tratta di una nuova stagione di aggiornamenti , che inizia oggi con il Capitolo 1 e include due nuovi compagni completamente doppiati, oltre a vantaggi unici e missioni epiche. Insomma, ci sono tanti nuovi contenuti pronti per gli appassionati del gioco, che non vogliono uscire dal mondo di Conan.

Tante novità

Per festeggiare l'evento è stato pubblicato anche un nuovo trailer, che ci parla di uno dei nuovi personaggi e della sua sete di vendetta: Aesir.

Il comunicato ufficiale ci ricorda che dall'uscita di Age of Sorcery nel 2022, i contenuti di Conan Exiles sono cresciuti in modo significativo, con l'aggiunta della Stregoneria, di nuovi incontri, dei clan, dell'assedio di al-Merayah, della costruzione di taverne, delle fatalities e di diverse rielaborazioni importanti o complete di vari sistemi. Inoltre sono state aggiunte montagne di armature (solo cosmetiche), armi, parti per costruire e altro ancora.

In Age of Heroes, i giocatori emergeranno dalle ceneri della guerra per dirigersi verso una nuova alba. Gli eroi delle Terre Esiliate hanno bisogno di aiuto. Trovateli e accettate la loro missione per ottenere la loro lealtà. Accompagnandoli nel loro viaggio, questi personaggi completamente doppiati otterranno ciascuno dei vantaggi unici in base alle vostre azioni e decisioni.

La seconda novità principale introdotta da Age of Heroes è la trasformazione dei lavoratori thrall in persone vive e vegete, con esigenze e reazioni verso il mondo che li circonda. Quindi la base del giocatore si trasformerà in una vivace città popolata da decine di seguaci.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Age of Heroes è disponibile per PC, PlayStation 4, Xbox X|S, Xbox One, e Xbox Game Pass.