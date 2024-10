Anche Disney+ alza i prezzi degli abbonamenti, rimane invariato quello con pubblicità

A partire da ieri, 17 ottobre 2024, Disney+ ha ufficialmente introdotto un nuovo listino prezzi per i suoi abbonamenti, come già annunciato ad agosto. L'aumento dei costi riguarda in particolare i piani senza pubblicità e Premium, mentre il piano Standard con pubblicità rimane al suo prezzo precedente di 5,99 euro al mese.

Ecco quindi i prezzi che, a partire da ieri, sono diventati i nuovi prezzi degli abbonamenti di Disney+: come abbiamo detto, lo Standard con pubblicità rimane invariato, a 5,99€ al mese , proponendo un piano fino a 1080p FHD di qualità, due dispositivi in riproduzione contemporanea e delle pubblicità durante le riproduzioni.

Tutto il resto rimane uguale

Gli utenti extra non cambiano invece, mantenendo il prezzo di 4,99€ per chi ha il piano Standard con pubblicità, e 5,99€ per gli altri. Ricordiamo che il piano standard offre una visione senza nessuna pubblicità, qualità audio fino a 5.1, qualità video fino a 1080p FHD, riproduzione su 2 dispositivi contemporaneamente e fino a 10 dispositivi per il download. Il piano premium mantiene l'assenza di pubblicità, qualità audio fino a Dolby Atmos, qualità video fino a 4K UHD e HDR, riproduzione su 4 dispositivi contemporaneamente e fino a 10 dispositivi per il download.

Una presentazione del palinsesto al D23.

Prosegue quindi l'aumento dei costi dei servizi in streaming: proprio in giornata Netflix ha annunciato l'incremento del costo degli abbonamenti. I nuovi prezzi per Disney+ sono già attivi per chi sottoscrive un abbonamento dal 17 ottobre 2024. Per gli utenti che avevano già attivato un piano Standard o Premium prima di questa data, la variazione di prezzo entrerà in vigore a partire dal 21 novembre 2024.