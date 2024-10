I numeri di Unknown 9: Awakening su Steam sono disastrosi, peggiori di quelli di Concord

Unknown 9: Awakening è stato appena lanciato, ma apparentemente non se n'è accorto nessuno. L'action di Reflector Entertainment con protagonista Anya Chalotra sta facendo dei numeri su Steam che non esitiamo a definire disastrosi , peggiori di quelli di Concord , uno dei più grossi flop dell'anno. È vero che parliamo di due giochi appartenenti a dei generi completamente diversi (Concord era un hero shooter essenzialmente online, lì dove Unknown 9: Awakening è un'esperienza single player), ma le dimensioni dell'insuccesso di entrambi appaiono colossali.

I freddi numeri

Ma di che numeri stiamo parlando? Lanciato ieri 17 ottobre, Unknown 9: Awakening ha raggiunto un picco massimo di 205 giocatori nelle scorse ore. Al lancio il picco massimo è stato appena di 169 giocatori, sceso a 105 durante la notte.

Con l'arrivo del fine settimana i numeri sono destinati a crescere un po', ma vista la bassissima base di partenza, è difficile che arrivino a quote eccezionali, considerando anche che attualmente Unknown 9: Awakening è in 470esima posizione nella classifica globale dei ricavi di Steam e che nelle scorse ore non ha mai raggiunto la top 100.

Anche il numero di recensioni ci dice che le vendite stanno andando male, quantomeno su Steam: ce ne sono soltanto 44, il 70% delle quali sono negative, per un giudizio complessivo "Perlopiù negativo". Insomma, se il buon giorno si vede dal mattino, è evidente come Unknown 9: Awakening si sia svegliato con il piede sbagliato, sia scivolato e abbia battuto la testa contro il comodino.

Ce la farà a recuperare? Difficile dirlo, anche se le possibilità sono scarse, vista anche l'accoglienza della stampa.

Per confronto, Concord aveva raggiunto un picco di giocatori massimo di 697 e aveva quasi 800 recensioni quando è stato rimosso.