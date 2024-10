Unknown 9: Awakening è sufficiente e nulla più, per i voti della critica

Tompo di voti della critica per Unknown 9: Awakening, l'action di Reflector Entertainment con protagonista Anya Chalotra. Purtroppo non sono voti troppo lusinghieri, visto che si parla di un gioco che strappa la sufficienza, raggiungendo 67 di mediavoto su Opencritic, ma non convince appieno, considerando che i voti vedono un paio di otto, molti 7 ma anche tanti 6 e 5.

Da cosa sono motivati? Ad esempio Travis Northup di IGN ha scritto che, nonostante qualche idea interessante, ci troviamo di fronte a un gioco blando dalla storia generica e dal sistema di combattimento poco riuscito. Per Julio La Pine di The Nerd Stash Unknown 9: Awakening è l'esempio perfetto di gioco formato da diversi elementi interessanti, mal amalgamati insieme. Molti hanno sottolineato anche la voglia del gioco di fare cose da tripla A senza averne le risorse. C'è ovviamente anche a chi è piaciuto, come Tom Quirk di Checkpoint Gaming che ha gradito alcuni aspetti del sistema di combattimento, come la possibilità di controllare i nemici dalla distanza.