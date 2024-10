Keywords Studios ha acquisito il team Certain Affinity, che ha lavorato anche a Halo

Fondato nel 2006 da un gruppo di ex-Bungie, Certain Affinity ha lavorato soprattutto come team di supporto , ma su produzioni veramente di grosso calibro come Hogwarts Legacy e Gotham Knights , vari capitoli di Call of Duty e Halo , incluso Halo Infinite, tanto per rimanere alle produzioni più recenti del team.

Keywords Studios ha acquisito il team americano Certain Affinity , che di recente si è fatto notare anche per aver lavorato attivamente su Halo Infinite e sulla serie Halo in generale, ma sono molte le collaborazioni eccellenti dello studio in questione.

L'idea è di dare maggiore stabilità economica al team

Non sono noti i termini economici dell'accordo, ma l'acquisizione è soggetta a condizioni di chiusura e comprenderà sia un acquisto iniziale in denaro, finanziato dalla linea di credito revolving esistente di Keywords, sia da una componente di earn-out basata sui risultati di Certain Affinity.

Il logo di Certain Affinity

A detta dei capi di Certain Affinity, la scelta è stata presa per garantire una maggiore stabilità economica al team: "In questo momento di grande difficoltà del mercato, siamo entusiasti di poter dare stabilità e un sostegno al nostro team", ha dichiarato Hoberman in un comunicato.

Sulla scelta della nuova compagnia-madre, ha inoltre aggiunto che "Il rispetto per i nostri talenti e la nostra cultura che Keywords ha dimostrato, insieme alla volontà di investire nella nostra crescita, non ha eguali".

Certain Affinity si trovava in effetti in una condizione difficile, come dimostrato anche dal licenziamento di 25 dipendenti statunitensi, pari al 10% del suo organico, lo scorso aprile. Dato il £rallentamento del settore nel finanziamento di nuovi progetti di sviluppo e co-sviluppo"e una certa "riluttanza degli investitori terzi", come riferito da Hoberman, l'acquisizione è stata valutata la scelta migliore.

"Paul e io non vediamo l'ora di collaborare con loro per tracciare un percorso di accurata espansione delle nostre attività principali di co-sviluppo, di perfezionamento delle nostre capacità di sviluppo principale e di promozione della crescita della divisione Create", ha riferito Hoberman, mentre il CEO di Keywords, Bertrand Bodson, ha affermato "Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Certain Affinity nel Gruppo Keywords. Abbiamo un enorme rispetto per la loro attività e reputazione. L'azienda apporta un patrimonio di conoscenze, esperienze e competenze alla nostra divisione Create, completando le nostre competenze esistenti ed espandendo la nostra presenza in particolare negli Stati Uniti e in Canada".