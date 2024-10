Xbox lancia gli sconti Shocktober Sale, con oltre 250 giochi a prezzi stracciati per Halloween

Come da tradizione, Xbox ha lanciato anche quest'anno la sua iniziativa Shocktober Sale, ovvero gli sconti di Halloween che propongono, in questo caso, oltre 250 titoli a prezzi ribassati, in gran parte appartenenti al genere horror ma non solo.

Anche in questo caso, potete trovare un elenco completo degli sconti attualmente disponibili a questo indirizzo su XBDeals, con una grande quantità di titoli presenti che impedisce di riportarli tutti in una pagina. Si tratta di molti giochi che hanno a che fare con l'horror, tuttavia si rilevano anche altre tipologie di titoli, che rendono questa iniziativa particolarmente interessante per tutti.

Gli sconti in questione sono disponibili a partire da oggi fino al 31 ottobre, quando verranno poi sostituiti da una nuova mandata di offerte in arrivo su Xbox Store, come solitamente accade.