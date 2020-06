Epic Games Store: AER e Stranger Things 3 disponibili gratis, la settimana prossima un regalo eccellente

AER e Stranger Things 3: The Games sono i giochi gratis dell'Epic Games Store di questa settimana, disponibili a partire da oggi 25 giugno 2020 fino al 2 luglio 2020. Contestualmente sono stati svelati anche i regali della prossima settimana: Conan Exiles e Hue. In particolare il primo farà piacere agli appassionati del genere survival.

AER Memories of Old è un evocativo gioco d'avventura in cui nei panni di un mutaforma capace di trasformarsi in un uccello, saremo chiamati a esplorare un mondo formato da una moltitudine di isole fluttuanti, dove si trovano le rovine di una civiltà perduta e tanti pericoli.

Stranger Things 3: The Game è il videogioco ufficiale della terza stagione dell'omonima serie Netflix. si tratta di un'avventura isometrica in pixel art che permette di rivivere gli eventi raccontati nella serie, attraverso una serie di missioni concatenate tra loro.

Parlando dei giochi in arrivo la prossima settimana, Conan Exiles è un survival in cui saremo chiamati a interpretare un sopravvissuto che deve affrontare i pericoli del vasto mondo aperto che compone il gioco, tra materiali da raccogliere, cavalcature e tanti combattimenti.

Hue è invece un gioco d'avventura 2D incentrato su un concept intrigante: la possibilità di modificare il mondo cambiando i colori dello sfondo. Come sempre, per poterli ottenere dovete avere un account di Epic attivo.

Questa è la pagina dei giochi gratis dell'Epic Games Store da cui riscattare quelli di questa settimana.