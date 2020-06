Mobile gaming: alla fine del 2020 i giocatori saranno 2,5 miliardi, molti più che su PC e console

Entro la fine del 2020 i giocatori mobile raggiungeranno la mostruosa cifra di 2,5 miliardi, almeno stando al nuovo studio di Newzoo. In totale i videogiocatori saranno 2,7 miliardi. Di questi 1,3 miliardi gioca su PC e 800 milioni su console. Naturalmente alcuni giocatori saranno attivi su più sistemi.

Il numero dei giocatori è destinato a salire nei prossimi anni, con il 2023 che vedrà il superamento dei 3 miliardi. Il territorio con più videogiocatori è quello asiatico, che vale il 54% del totale, traducibile in circa 1,5 miliardi. Seguono l'Europa con 386 milioni, e il Medio Oriente e l'Africa con 377 milioni. I giocatori dell'America Latina sono 266 milioni, mentre quelli nord americani 210 milioni. A livello globale la crescita di giocatori nel 2020 è stata del 5,3%.

A livello di ricavi, il settore mobile è sempre più incentrato sugli acquisti in gioco, anche se il mercato dei giochi premium è cresciuto grazie ad abbonamenti come Apple Arcade e Google Play Pass. Comunque sia i due modelli economici sono ancora lontani. Considerate che il 98% del totale viene dalle microtransazioni.

Quest'anno le previsioni parlano di 159,3 miliardi di dollari di ricavi previsti per il mercato dei videogiochi. Nel 2023 si dovrebbero raggiungere i 200 miliardi di dollari di ricavi.