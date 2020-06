Cyberpunk: Edgerunners: Netflix e Studio Trigger creeranno l'anime del gioco

Netflix e CD Projekt RED hanno annunciato che l'anime di Cyberpunk 2077, chiamato Cyberpunk: Edgerunners uscirà sul servizio di streaming nel 2022. La serie animata sarà creata da Studio Trigger, lo studio di Little Witch Academia, Kill la Kill e Ninja Slayer.

Poco sappiamo di questo progetto, se non la data d'uscita (2022) e chi lo sta sviluppando, ovvero lo Studio Trigger, uno studio d'animazione di Tokyo molto quotato a livello mondiale. E non poteva essere altrimenti, essendo stato fondato dall'ex regista di Gainax Masahiko Otsuka, dall'animatore Hiroyuki Imaishi e dal produttore Kazuya Matsumoto.

Hiroyuki Imaishi (Gurren Lagann, Kill la Kill, Promare) sarà il regista della serie e sarà assistito da Masahiko Otsuka (Gurren Lagann, Promare), il creative director sarà Hiromi Wakabayashi (Kill la Kill), il character design di Yoh Yoshinari (Little Witch Academia, BNA: Brand New Animal) e Yuto Kaneko(Little Witch Academia), il gioco sarà adattato da Yoshiki Usa (SSSS.GRIDMAN, Promare) e Masahiko Otsuka (Gurren Lagann, Kill la Kill, Promare).

La colonna sonora originale di Cyberpunk: Edgerunners è di Akira Yamaoka (Silent Hill). Si tratta quindi di un team davvero d'eccezione.

I creatori non vedono l'ora di raccontare qualcosa di nuovo nell'universo cyberpunk e creano che l'universo creato dal gioco sia un punto di partenza perfetto per le loro ambizioni. A differenza di The Witcher, che a breve partirà con la produzione della seconda stagione, questo anime sarà ispirato direttamente al videogioco.

Cosa ve ne pare di Cyberpunk: Edgerunners?