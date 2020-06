Cyberpunk 2077, il nuovo trailer dal Night City Wire

In occasione del primo episodio del Night City Wire, è stato pubblicato un nuovo, fantastico trailer di Cyberpunk 2077, che ci ha mostrato delle nuove sequenze di gioco davvero fenomenali e ci ha fatto venire ancora più voglia di giocarci.

Il filmato ha mostrato diverse sequenze di gameplay, con personaggi inediti, nuove location e alcuni ritorni rispetto ai trailer precedenti. Notevoli alcuni dettagli come il ray tracing sulle superfici e, in generale, il sistema d'illuminazione, davvero fenomenali. Da notare che tutte le scene sono tratte dal prologo, quindi non sono state date grosse anticipazioni sulla trama e non sono stati mostrati momenti avanzati del gioco.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che la data d'uscita di Cyberpunk 2077 è stata fissata al 19 novembre 2020 per PC, Xbox One, PS4 e Google Stadia, dopo un rinvio di qualche mese (prima doveva uscire a settembre). Le versioni per console di nuova generazione usciranno in una fase successiva, ma non hanno ancora una data ufficiale. Da notare che chi acquisterà le versioni PS4 e Xbox One, potrà accedere gratuitamente a quelle PS5 e Xbox Series X.

Leggiamo anche le informazioni ufficiali relative al trailer:

Il trailer include nuove parti di gioco che mostrano il mondo, i protagonisti, la storia e l'azione di Cyberpunk 2077. Dà anche ai giocatori la possibilità di osservare Night City, e la sua ambientazione posta in un futuro oscuro, e l'inizio della carriera del mercenario V - il fuorilegge ambizioso e potenziato grazie a cyber-innesti che i giocatori interpreteranno più avanti nel corso dell'anno.

Per maggiori informazioni, vi rimandiamo al nostro provato di Cyberpunk 2077 appena pubblicato.