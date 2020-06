Xbox Series X, Smart Delivery: ecco come funziona la nuova feature

Xbox Series X includerà una tecnologia denominata Smart Delivery, che consentirà di ottenere sempre la migliore versione possibile dei giochi che la supportano, aggiornando i dati al fine di trarre vantaggio dal nuovo hardware.

Dopo aver pubblicato la lista dei giochi in Smart Delivery confermati finora, Microsoft ha pubblicato un post per spiegare nel dettaglio come funziona questa interessante feature.

"Cosa significa lo Smart Delivery per i giocatori? Significa che potete acquistare un gioco che supporta tale tecnologia su Xbox One (...), dopodiché, se decidete di passare alla prossima generazione con Xbox Series X, vi forniremo automaticamente la nuova versione del gioco senza alcun costo aggiuntivo, non appena disponibile", recita l'articolo.

"Non dovrete fare nulla, non avrete bisogno di scegliere una versione da scaricare: faremo tutto noi. E la feature non si limita ai giochi che acquistate in formato digitale: anche i dischi fisici dei titoli per Xbox One possono supportare lo Smart Delivery se lo sviluppatore o il publisher decidono di implementarlo."

Dopodiché l'articolo fa alcuni esempi pratici per la massima chiarezza possibile.

"Se possedete Gears 5 o lo scaricate da Xbox Game Pass, potete giocarci oggi stesso su Xbox One. Dopodiché, quando avrete acquistato Xbox Series X questo autunno, tutto ciò che dovrete fare è premere un tasto per scaricarlo nella nuova console e otterrete in automatico la versione ottimizzata del gioco, disponibile dal day one."

Quando Halo Infinite verrà lanciato, in contemporanea su Xbox Series X e Xbox One questo autunno, dovrete acquistare il gioco una volta soltanto per ottenere la migliore versione dello stesso per la piattaforma che possedete, o per entrambe.

Se mettete Xbox Series X in salotto, lo Smart Delivery la riconoscerà e vi farà ottenere la versione ottimizzata del gioco, mentre se spostate Xbox One nella camera da letto o in ufficio, lo Smart Delivery riconoscerà anche questa console e vi consentirà di scaricare la versione ottimizzata per tale piattaforma."

Infine, anche alcuni fra i nuovi o già esistenti titoli per Xbox One saranno ottimizzati dopo il lancio di Xbox Series X. Ad esempio, se comprate Cyberpunk 2077 al lancio, il 17 settembre, potrete esplorare la città futuristica di Night City su Xbox One.

Quando però acquisterete Xbox Series X, questo autunno, potrete giocare il titolo di CD Projekt RED anche lì in retrocompatibilità e riprendere la partita esattamente da dove l'avevate lasciata. Nel momento in cui gli sviluppatori renderanno disponibile la versione ottimizzata, potrete aggiornarla automaticamente senza costi aggiuntivi.

Siamo lieti di poter confermare che lo Smart Delivery funzionerà anche con i giochi del catalogo di Xbox Game Pass che lo supportano. Al di fuori degli Xbox Game Studios, dipenderà dai singoli sviluppatori scegliere se approfittare o meno di questa tecnologia.

Come nel caso degli attuali prodotti retrocompatibili, non dovrete preoccuparvi di perdere i vostri progressi: grazie al nostro impegno per la compatibilità fra le generazioni, vi sarà garantito che quando acquistate un gioco per Xbox One oggi, la vostra libreria, i salvataggi, le attività e tutto il resto si muoveranno insieme a voi se passate alla nuova generazione con Xbox Series X.