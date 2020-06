Bundle for Racial Justice and Equality verso il gran finale: più di sette milioni di dollari raccolti per 1704 giochi

Il Bundle for Racial Justice and Equality è entrato nelle sue ultime ore con dei risultati davvero da record: attualmente ha raccolto più di 7 milioni di dollari per 1704 giochi. Più precisamente, al momento di scrivere questa notizia i soldi raccolti sono 7.150.472.19 dollari, dati da 700.670 donatori.

Considerate che chi ha donato i cinque dollari richiesti per partecipare quando i giochi del bundle erano "solo" settecento e più, ha ricevuto comunque tutti quelli che si sono aggiunti in corso d'opera. Si tratta del bundle migliore di sempre, creato oltretutto per una buona causa: donare soldi alle associazioni NAACP Legal Defense and Educational Fund e Community Bail Fund, entrambe impegnate nella lotta contro le discriminazioni.

Non bastasse la quantità, anche la qualità dei giochi regalati è molto alta. Ossia, ce ne sono alcuni di ottima fattura che valgono da soli il prezzo del bundle. Ad esempio Night in the Woods di Finji, Celeste di Matt Makes Games, A Short Hike di adamgryu, Minit di Devolver Digital, Anodyne di Melos Han-Tani, Democratic Socialism Simulator di molleindustria, Micro Mages di Morphcat Games, KIDS di Playables, Wheels of Aurelia di Santa Ragione, Nuclear Throne di Vlambeer, Hunter's Moon Remastered di Thalamus Digital Publishing e tanti altri ancora.

Molti anche i software, tra i quali alcuni che potrebbero introdurvi al mondo dello sviluppo. Ad esempio c'è la console virtuale Pico-8 e diversi pacchetti di oggetti per giochi 2D. Non c'è davvero motivo per non acquistarlo, insomma.

Pagina del Bundle for Racial Justice and Equality